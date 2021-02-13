«فُرضت رسومًا على الراديو».. ما لا تعرفه عن أول يوم بث للإذاعة

يحتفل العالم في 13 فبراير من كل عام باليوم العالمى للإذاعة، وهو اليوم الذى أقره المؤتمر العام لليونسكو فى دورته الـ36 ليكون هذا هو احتفاء بالدور الهام الذى تقدمه هذه الوسيلة المسموعة، واختير هذا التاريخ بالتزامن مع ذكرى إطلاق بث إذاعة الأمم المتحدة عام 1946.كانت الإذاعة المصرية من أكثر الإذاعات تأثيرًا في العالم العربي، فرغم التكنولوجيا الحديثة يصل عدد متابعيها إلى الملايين من كل دول، فكيف كان اليوم الأول للإذاعة المصرية؟- تم إطلاقها فى 31 مايو عام 1934.- كانت الإذاعات في مصر أهلية أي "غير رسمية".- وقعت مصر عقد احتكار مع شركة "ماركونى" مدته 10 سنوات.- كان أول مذيع يقف خلف الميكروفون هو المذيع أحمد سالم.- كانت أول عبارة على الراديو "هنا القاهرة".- فرضت الحكومة رسومًا على كل جهاز راديو.- فى مساء 31 مايو 1934 افتتحت رسميًا محطة الحكومة المصرية للإذاعة اللاسلكية.- تلا القرآن الشيخ محمد رفعت مقابل 3 جنيهات.- كانت أولى السهرات الإذاعية لأم كلثوم مقابل 25 جنيهًا.- استمر إرسال اليوم الأول من الإذاعة 6 ساعات.- إلى جانب أم كلثوم غنى فى يوم الافتتاح المطرب صالح عبدالحى بعدما قدمه الإذاعى محمد فتحى الملقب بـ"كروان الإذاعة".- غنى مطرب الأمراء والملوك محمد عبدالوهاب، وتبعه حسين شوقى أفندى الذى ألقى قصيدة لأمير الشعراء أحمد شوقى.- ألقى الشاعر على بك الجارم بصوته قصيدة تحية لملك البلاد فؤاد الأول ملك مصر والسودان، وانتهى عقد شركة ماركونى مع الحكومة المصرية فى 30 مايو 1944 وفى 1947 تم تمصير الإذاعة.