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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الكشف على 2793 مواطنا في قافلة طبية مجانية بقرية بئر عمبر بقفط

السبت 13/فبراير/2021 - 05:09 م
قافلة طبية
قافلة طبية
قنا: إسلام البكري
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تابع حازم عمر نائب محافظ قنا أعمال القافلة الطبية المجانية بقرية بئر عنبر بمركز قفط، رافقه خلالها حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتور راجى تاوضروس مدير مديرية الصحة وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح نائب المحافظ أن القافلة تم تنظيمها بالتعاون بين مديرية الصحة ومديرية التضامن الاجتماعى ومؤسسة الصحبة الخيرية بالقاهرة ومؤسسة الدكتور إبراهيم بدران بالقاهرة، مشيرا إلى أنه شارك في القافلة 22 طبيب وصيدلى، حيث شملت القافلة 10 تخصصات طبية متنوعة هى (الصدر – العظام – جراحة العظام – أطفال – باطنة – جلدية – أنف وأذن – رمد – جراحة عامة – نساء وتوليد)، بالإضافة إلى تقديم خدمات التحاليل المعملية والأشعة وندوات تثقيفة حول الصحة الغذائية للأطفال والمواطنين.

وأضاف حازم عمر أن القافلة الطبية نجحت فى توقيع الكشف الطبى على ٢٧٩٣ مواطنا من أهالى القرية، مؤكدا أنه يتم تسجيل الحالات الحرجة على قاعدة بيانات بهدف متابعتها وتقديم العلاج اللازم لها بالمستشفيات.

واطمأن نائب المحافظ من المواطنين على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، مؤكدًا أن جميع خدمات الكشف والعلاج يتم تقديمها مجانا، لافتا إلى أن تسيير القوافل الطبية يأتي في إطار خطة المحافظة لتقديم الخدمات الطبية للأسر الأولى بالرعاية بالقرى المحرومة، مؤكدا أننا نسعى إلى توسيع قاعدة انتشارها في مختلف القرى.

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