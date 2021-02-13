«عمل إرهابي جبان».. البحرين تندد بمحاولة الحوثي لاستهداف السعودية

نددت مملكة البحرين، اليوم السبت، بشدة محاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، بطائرة مفخخة بدون طيار، واصفة إياه بأنه "عمل إرهابي جبان يستهدف حياة الأبرياء الآمنين والمنشآت المدنية، ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني".وأشادت وزارة الخارجية البحرينية، في بيانها اليوم، بشجاعة وجاهزية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في اعتراض هذه الطائرة وتدميرها.وجدد البيان، موقف مملكة البحرين المساند والداعم دائمًا للجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في التصدي لهذه الأعمال الإرهابية الخطيرة، ولكل من يحاول زعزعة أمنها واستقرارها، ووقوفها التام معها فيما تتخذه من تدابير رادعة لمواجهة الاعتداءات الحوثية الآثمة.وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف مطار أبها الدولي.وتأتي محاولة استهداف مطار أبها اليوم، بعد 3 أيام من وقوع اعتداء إرهابي استهدف المطار السعودي من قِبَل المليشيا الحوثية، وأسفر عن احتراق طائرة مدنية على أرض المطار تم السيطرة عليه نتيجة المحاولة الإرهابية باستهداف المطار.وأكد التحالف العربي، في بيانه الأربعاء الماضي، أن محاولة استهداف مطار أبها الدولي، هي جريمة حرب وتعريض حياة المدنيين المسافرين للخطر، مشددًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايه المدنيين والأعيان المدنية، كما أنه سيتم محاسبة الإرهابيين من المليشيا الحوثية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.