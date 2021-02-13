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محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

سقوط سائق تاكسي وربة منزل قبل ترويج 400 جرام هيروين فى الجيزة

السبت 13/فبراير/2021 - 05:32 م
حبس
حبس
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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على سائق تاكسي وربة منزل، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازتهما 400 جرام من مخدر الهيروين، قبل ترويجها بين عملائهما، وحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن اتجار سائق تاكسي وشريكته ربة منزل بالمواد المخدرة، واستعدادهما لترويج كمية كبيرة من مخدر الهيروين.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبحوزتهما 400 جرام من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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