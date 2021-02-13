وزيرة الهجرة تلتقى عددًا من شباب المنطقة اللوجيستية بالغربية

التقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السبت، عددًا من الشباب الذين التحقوا مؤخرًا بالعمل في مشروع "داون تاون دلتا" التي دشنها رجل الأعمال المصري بالخارج أشرف دوس، وذلك خلال زيارة محافظة الغربية للمشاركة في إطلاق مبادرة "صفط تراب.. البداية".يأتي التحاقهم نتيجة لمبادرة "نوّرت بلدك"، التي أطلقتها الوزارة لتوفير فرص عمل للمصريين العائدين من الخارج، جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.وأعرب العائدون من لبنان والإمارات والعراق والسعودية الذين التحقوا بالمنطقة اللوجيستية من المهندسين والعمالة الفنية عن شكرهم للوزيرة التي حققت وعدها ووفرت فرصًا لهم عمل بمحافظاتهم، بعد أن عادوا من الخارج جراء الآثار الاقتصادية التي نجمت عن فيروس كورونا (كوفيد-19).تتوسط المنطقة اللوجيستية "داون تاون دلتا" عشر محافظات بوسط الدلتا وتخدم 42 مليون نسمة توفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مدة تنفيذ المشروع، إضافة إلى فرص العمل التي سيجري توفيرها عن طريق المشروع بعد الانتهاء منه.