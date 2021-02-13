مياه الفيوم: إجراء المقابلات الشخصية للوظائف القيادية بالشركة

صرح اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، بأنه تم إجراء المقابلات الشخصية لـ١١ وظيفة قيادية داخل الشركة ما بين رؤساء القطاعات ومديرى العموم، وذلك بمحطة تنقية مياه الشرب بقحافة.وأضاف أن المقابلات الشخصية تتم بحيادية وشفافية تامة بين المتقدمين لشغل هذه الوظائف، وذلك من خلال لجنة محايدة مكونة من رؤساء مجالس إدارات شركات المنيا وبنى سويف وأسيوط ورئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة والمستشار القانونى للشركة لاختيار أفضل العناصر التى تخدم أهداف الشركة مما يعود بالنفع على المواطنين فى تقديم خدمة جيدة تليق بأحلام وطموحات الشعب الفيومي.