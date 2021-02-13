غدًا.. تفاصيل الحلقة الأحدث من حملة «كلمة الله»

يطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، المتحدث الرسمي للكنيسة، في الثامنة من مساء غدٍ الحلقة الأحدث من حملة "كلمة الله".وقال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن حلقة الغد تأتي حسب الطقس القبطى الكاثوليكى.أضاف المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ضيف الحلقة هو الأب يوحنا سعد.