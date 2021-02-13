«فلاش باك».. برامج إذاعية أثرت في وجدان الشعب المصري

ذكريات كثيرة ما زالت عالقة في وجدان جميع المصريين، ورغم مختلف أعمارهم إلا أن هناك برامج إذاعية ظلت تُشكل وجدان المصريين، الذي أصبح الراديو جزءًا منها، وفي اليوم العالمي للإذاعة الذي يحتفل به العالم اليوم، نرصد أبرز البرامج التي فضلها المصريون.من أهم البرامج على الإذاعة المصرية في فترتي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، "كلمتين وبس"، للفنان الراحل فؤاد المهندس، وبرنامج "على الناصية" للإذاعية القديرة آمال فهمى، والذى كان ينتظره المستمعون بعد صلاة الجمعة من كل أسبوع، وكانت تعرض من خلاله المشكلات المجتمعية ثم تواجه بها المسئولين لحلها."همسة عتاب".. برنامج هام على الراديو يتذكره عدد كبير من المصريين، حيث غنه كان يعرض مشكلات المواطنين في إطار درامي تمثيلي لعرض المشكلة، وبرنامج "طريق السلامة" للراحلة آيات الحمصاني، وبرنامج "إلى ربات البيوت" الذى كان مهتما بقضايا ومشاكل المرأة وكانت أشهر من قدمته الإعلامية صفية المهندس، وكان يتضمن أيضا فقرة تمثيلية منها "خالتى بمبه وعائلة مرزوق أفندى"، ثم يليه برنامج "غنوة وحدوتة" التى قدمته العملاقة أبلة فضيلة وكان تقص من خلال الحكايات للأطفال ثم غنوة معبرة لهذه الحكاية.تأثر عدد كبير من المستمعين ببرنامج "تسالى" للإعلامية القديرة إيناس جوهر، التى كانت ما تفتتحه برباعية صلاح جاهين "غمض عنيك وامشى بخفة ودلع... الدنيا هى الشابة وأنت الجدع.. تشوف رشاقة خطوتك تعبدك.. لكن أنت لو بصيت لرجليك تقع.. وعجبى".وكان الاهتمام باللغة العربية من أولويات الإذاعة من خلال برنامج "لغتنا الجميلة" الذى قدمه الشاعر القدير فاروق شوشة، وكان أيضا برنامج "قال الفيلسوف" الذى كان يذاع يوميا بهدف عرض البرنامج الصفات الجميلة والأخلاقية للبشرية، وكان يقدمها الفنان سعد الغزاوى والفنانة سميرة عبد العزيز، أخرجها إسلام فارس.أما عشاق الكوميديا والترفيه فكان لهم برنامج "ساعة لقلبك" الذى يعتبر علامة بارزة فى تاريخ الإذاعة المصرية، وكان يضم العديد من نجوم وكتاب الكوميديا والفكاهة فى مصر، منهم يوسف عوف، أحمد طاهر، أمين الهنيدى، أنور عبد الله، محمد يوسف، عبد المنعم مدبولي، فؤاد المهندس، محمد عوض، خيرية أحمد، جمالات زايد، محمد أحمد المصري، وغيرهم من نجوم الكوميديا.