أول حالة فصل بلازما لمريضة تعانى من «جيان بارى» بمستشفى الفيوم العام

قال الدكتور مصطفى عبد الحفيظ، رئيس قسم المخ والأعصاب بمستشفى الفيوم العام، إنه تم اليوم السبت، لأول مرة في المستشفى العام، إجراء عملية أول حالة فصل بلازما لمريضة تعانى من متلازمة (جيان بارى) بقسم السكتة الدماغية بمستشفى الفيوم العام.وأضاف "عبدالحفيظ" لـ"الدستور" أن متلازمة (جيان بارى) بقسم السكتة الدماغية هو التهاب مناعى يصيب الأعصاب الطرفية، باستخدام ماكينة prismaflex، تحت إشراف قسم الكلى وقسم المخ والأعصاب بالمستشفى، وقسم التمريض.وأشار إلى أنه كان هناك نقص في الجهاز والفلاتر الخاصة ببعض الأمراض مثل المتلازمة، وهو مرض مناعي، ويأتي في الغالب بعد الإصابة بفيروس كورونا.