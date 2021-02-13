رياضة روحية جديدة للراهبات الفرنسيسكانيات الكاثوليكيات

قامت راهبات قلب مريم الطاهر الفرنسيسكانيات بالإبراهيمية بعمل الرياضة الروحية السنوية، برئاسة الأب ميشيل شفيق، راعي كنيسة العذراء مريم غيط العنب.وقال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه كانت الرياضة بعنوان (تعميق العلاقة مع الله).أضاف المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه جددت الراهبات نذورهن أثناء القداس الختامي للرياضة.