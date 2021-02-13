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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

رياضة روحية جديدة للراهبات الفرنسيسكانيات الكاثوليكيات

السبت 13/فبراير/2021 - 04:54 م
راهبات قلب مريم الطاهر
راهبات قلب مريم الطاهر
جرجس صفوت
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قامت راهبات قلب مريم الطاهر الفرنسيسكانيات بالإبراهيمية بعمل الرياضة الروحية السنوية، برئاسة الأب ميشيل شفيق، راعي كنيسة العذراء مريم غيط العنب.

وقال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه كانت الرياضة بعنوان (تعميق العلاقة مع الله).

أضاف المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه جددت الراهبات نذورهن أثناء القداس الختامي للرياضة.

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