إحالة رد دائرة رشوة «نائب برلمانى ورئيس حى وسط» إلى جنايات الإسكندرية

قررت محكمة استئناف الإسكندرية، إحالة نظر الطلب المقدم من دفاع أحد المتهمين في قضية الرشوة المتهم فيها عضو مجلس نواب سابق ورئيسة حي وسط بالإسكندرية وآخرون، برد الدائرة الـ22 جنايات دائرة، للبت فيها.كما قررت محكمة الاستئناف إحالة الطلب إلى دائرة مدني وتحديد جلسة 23 فبراير الجاري للحكم فيه وإرسال قرارها إلى محكمة الاستئناف لتحديد نفس الدائرة أو دائرة أخرى وذلك بعد أن تقدم محامي المتهمة "س. م"، موظفة بالشئون القانونية بمحافظة الإسكندرية، بطلب رد الدائرة.وترجع أحداث القضية رقم 520 لسنة 2019 جنايات أمن دولة طوارئ إلى 21 مارس 2019، عندما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على عضو مجلس نواب سابق ورئيسة حي وسط وموظفة بالشئون القانونية بمحافظة الإسكندرية وآخرين بعد ثبوت الحصول على رشاوى مقابل أعمال البناء المخالف، وثبت تورط عضو مجلس النواب في القضية.وأحالت نيابة أمن الدولة العليا، القضية للمحاكمة بعد توجيه الاتهام للمهندسة رئيسة حي وسط، والمتهمة "و.س.ا" الباحثة القانونية بالحي وآخرين، بتلقي رشوة لتسهيل إزالة وهدم المنشآت الآيلة للسقوط بالأمر المباشر، وكذلك هدم عقارات دون وجه حق.وأكدت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، بقيامهما بأخذ 250 ألف جنيه من أحد المقاولين لإسناد إزالة وهدم منشآت آيلة للسقوط بالأمر المباشر مخالفة للقانون، كذلك حصولهما على مبلغ 500 ألف جنيه لإدراج أحد العقارات ضمن العقارات الآيلة للسقوط بنطاق الحي، لتسهيل هدمها وتحصلها على مليوني جنيه نظير التغاضي عن تخريب أحد العقارات، كذلك التغاضي عن تخريب عقار بنطاق الحي والحصول على 400 ألف جنيه لغض الطرف.كما تبين في التحقيقات التي أجرتها النيابة اشتراك عضو مجلس النواب ص.ع، معهما في تسهيل حصولهم على رشوة من المقاولين واجتزاء جزء من المبالغ لنفسه، حيث كان الواسطة بينهما وبين المقاولين للحصول على مبلغ مليون ونصف نظير تخصيص أراض لـ مقابر استثمارية بمنطقة أبيس، أما باقي المتهمين وعددهم 13 متهما جميعهم قاموا بتقديم الرشوة لموظفين عمومين لتسهيل أمور مخالفة للقانون.