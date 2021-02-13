«التفاف الشعب حول ناصر».. مواقف شهدت عليها الإذاعة المصرية

قرر اليونسكو الاحتفال بالراديو في 13 فبراير من كل عام، واعتباره يوما عالميا للإذاعة، ويرجع ذلك الاختيار إلى بدء بث أول إذاعة للأمم المتحدة فى عام 1946.وبمناسبة ذلك اليوم، يستعرض "الدستور" في تقريره نجاحات عديدة حققتها الإذاعة المصرية بالإضافة إلى أنها كانت شاهدا على العديد من الأحداث."التفاف المواطنين حول جمال عبدالناصر"خلال فترة الستينيات، دخل الزعيم جمال عبد الناصر لمقر دار الإذاعة المصرية القديم فى 4 شارع الشريفين بوسط البلد بالقاهرة، وكان يوم 28 سبتمبر عام 1961، ليتجمع المواطنون فى محيط الدار عندما عرفوا أنه يتحدث إليهم مباشرة من ميكرفون هنا القاهرة، وعند خروجه من ذلك المبنى العريق التفوا حوله ليهتفوا له، وهى الصورة التى كشفت عنها مجلة القوات المسلحة، قائلة في تعليقها عليها: "الرئيس وهو خارج من دار الإذاعة وحوله الشعب"."بيان أكتوبر"ومن عام 1967 وحتى عام 1973، عندما كانت الإذاعة المصرية المصدر الوحيد للأخبار، كان أبرز مذيعيها الإذاعى القدير أحمد سعيد، مؤسس إذاعة صوت العرب، التى بثت لجميع بلاد الوطن العربى، وكانت له إسهامات كبيرة فى تطوير العمل الإذاعى، بينما كان الرائد الإذاعى صبرى سلامة، هو أول من أذاع بيان النصر فى حرب أكتوبر 1973 وأعلن فيه عبور القوات المسلحة المصرية لقناة السويس والاستيلاء على نقط العدو القوية بها ورفع علم مصر على الضفة الشرقية للقناة.