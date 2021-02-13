ما السبب وراء عودة ارتفاع إصابات كورونا؟.. أطباء يجيبون

"تراجع وارتفاع"، لخص هذان التعبيران طبيعة انتشار فيروس كورونا في مصر منذ بدء تسجيل الحالات الأولى المصابة به في مارس الماضي، ومع بداية الموجة الثانية في نوفمبر الماضي ارتفعت الأعداد لشهرين متواصلين، وتراجعت دون حد الـ 500 إصابة لعدة أسابيع، إلا أنها عادت للارتفاع مرة ثانية في الأيام القليلة الماضية لتكسر حاجز الـ600 إصابة.وحذرت وزارة الإصابة من زيادة الأعداد مع قدوم شهر إبريل، ولكن ما سبب زيادة الإصابات مرة ثانية وكيف نسيطر عليها؟.. "الدستور" تواصلت مع بعض الأطباء لتوضيح السبب.يرى محمد أبو عامر أستاذ علم المناعة، أن تراجع أعداد الإصابات الذي سجلته مصر مع بداية يناير الماضي وحتى أيام قليلة مضت، لم يعني انكسار الموجة الثانية أو قرب انتهاء وزوال الجائحة، ولكنه من المنظور العلمي الهدوء الذي يسبق العاصفة، موضحًا أن ما يحدث الآن هو انكسار وانحسار انتشار السلالات الأصلية لفيروس كورونا والتي سببت الموجتين الأولى والثانية من الجائحة، وفي المقابل يحدث انتشار بطيء ولكنه ملحوظ للسلالة المستجدة الخاصة بجنوب أفريقيا والدليل على ذلك معاناة دولة جنوب أفريقيا من إجمالي عدد الحالات التي فاقت مليون إصابة بالسلالة المستجدة من كورونا والتي أثبتت معها التجارب السريرية أن لقاح أسترزنكا البريطانى كفاءته معها 10% فقط، وانتشرت هذه السلالة في 30 دولة أخرى حول العالم ومنها الولايات المتحدة الأمريكية.وأشار إلى أن تراجع الأعداد في الأسابيع الماضية، سينتهي أمام موجة ارتدادية ثالثة جديدة تسببها سلالة جديدة من الفيروس، بأعراض جديدة مختلفة عن الموجتين الأولى والثانية، مشيرًا إلى أنها رغم ذلك ستكون أقل حدة وأقل وطأة، وذروتها لن تكون عالية كالموجتين الأولى والثانية ولكن ستكون أطول يعنى لن ترتفع سريعًا ولن تنكسر سريعاََ.وعن كيفية التعامل مع الوضع الحالي للفيروس في مصر، قال أبو عامر، إن الحل العلمي يكمن في رصد نوع السلالات المنتشرة في مصر من فيروس كورونا المستجد وتحديد اللقاحات المناسبة لها.وشهد المنحنى الوبائي لفيروس كورونا المستجد ارتفاعا في أعداد إصابات فيروس كورونا، خلال اليومين الماضيين وبدأت في كسر حاجز الـ600 إصابة.وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن هناك توقعات بزيادة أعداد مصابي فيروس كورونا خلال شهر إبريل لأن هناك ما يسمى بفترة نشاط الفيروسات التنفسية، وهي خلال شهري نوفمبر وديسمبر وهو ما شهدناه فالمنحنى الوبائي لفيروس كورونا شهد ارتفاعا كبيرا خلال هذه الفترة ثم عاود الانخفاض مرة أخرىوأرجع حسام أحمد طبيب بمستشفى إسنا التخصصي، عودة زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين إلى نشاط سلالات جديدة من الفيروس وخمول سلالات أخرى انتشرت في الشهور الماضية،مشيرًا أن مع ظهور سلالة جديدة تبدأ أعداد الإصابات بها في الزيادة حتى تصل للذروة ثم تبدأ السلالة في الخمول وتتراجع الإصابات.وأكد أن الالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات الحل الأمثل لمواجهة زيادة الأعداد.