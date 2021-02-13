مؤسسة حقوقية تشييد بجهود الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أشادت مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال إطلاقها عدد من المبادرات والمشاريع الكبرى التي تصب في مصلحة المواطنين بشكل عام، والمواطنين الأكثر احتياجا بشكل خاص.وأشاد أحمد فوقي رئيس مؤسسة مصر السلام، بمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي عام 2019، وتهدف إلى توفير احتياجات الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، في كل المجالات الخدمية مثل الصحة، والتعليم والسكن ومياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من الخدمات الأساسية للمواطنين، بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.وقال إن الاعتمادات الكلية للمرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة بلغت حوالي 20 مليار جنيه لعدد (375 قرية)، يستفيد منها حوالي 4.5 مليون مواطن، وتستهدف المبادرة تغطية كل قرى الريف المصري خلال الأعوام الثلاثة القادمة، بإجمالي عدد مستفيدين يقرب من 50 مليون مواطن، وبتكلفة كلية تبلغ 500 مليار جنيه، ويغطي العام الأول 51 مركز بإجمالي عدد مستفيدين 18 مليون مستفيد.وأكد أن هذه المشاريع والمبادرات تأتي في إطار رؤية مصر 2030، وهي متسقة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.وتوقع رئيس مؤسسة مصر السلام، أن تنعكس هذه المبادرات على معدلات الفقر والفقر المدقع في مصر، وسوف نشهد انخفاضًا بها خلال السنوات المقبلة، موضحا أن كل هذه المبادرات والمحاور تهدف لدعم الاسر الأكثر احتياجا في جميع محافظات الجمهورية.