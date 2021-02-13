رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مؤسسة حقوقية تشييد بجهود الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

السبت 13/فبراير/2021 - 04:49 م
حياة كريمة
حياة كريمة
محمد الشريف
طباعة
أشادت مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال إطلاقها عدد من المبادرات والمشاريع الكبرى التي تصب في مصلحة المواطنين بشكل عام، والمواطنين الأكثر احتياجا بشكل خاص.

وأشاد أحمد فوقي رئيس مؤسسة مصر السلام، بمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي عام 2019، وتهدف إلى توفير احتياجات الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، في كل المجالات الخدمية مثل الصحة، والتعليم والسكن ومياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من الخدمات الأساسية للمواطنين، بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.

وقال إن الاعتمادات الكلية للمرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة بلغت حوالي 20 مليار جنيه لعدد (375 قرية)، يستفيد منها حوالي 4.5 مليون مواطن، وتستهدف المبادرة تغطية كل قرى الريف المصري خلال الأعوام الثلاثة القادمة، بإجمالي عدد مستفيدين يقرب من 50 مليون مواطن، وبتكلفة كلية تبلغ 500 مليار جنيه، ويغطي العام الأول 51 مركز بإجمالي عدد مستفيدين 18 مليون مستفيد.

وأكد أن هذه المشاريع والمبادرات تأتي في إطار رؤية مصر 2030، وهي متسقة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وتوقع رئيس مؤسسة مصر السلام، أن تنعكس هذه المبادرات على معدلات الفقر والفقر المدقع في مصر، وسوف نشهد انخفاضًا بها خلال السنوات المقبلة، موضحا أن كل هذه المبادرات والمحاور تهدف لدعم الاسر الأكثر احتياجا في جميع محافظات الجمهورية.

موضوعات متعلقة

لجنة برلمانية تناقش غلق المواقع الإباحية غدًا

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

«الرفض» السبب.. تفاصيل جديدة فى واقعة «مقتل حمادة الفقير»

كشف غموض مقتل «مستريح المنوفية» عقب اختطافه

الصور

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع أعمال تغطية ترعة بني فيز

image description

أشرف صبحي: رياضات الشارع تستوعب مواهب الشباب (صور)

image description

وزيرتا البيئة والهجرة تتفقدان أعمال تطوير قرية صفط تراب بالغربية

image description

جولة ميدانية لمحافظ أسيوط بمركز أبنوب

image description

خطة لرفع وتطوير مكاتب بريد أسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ‏

خاص.. "الضرائب" أزمة جديدة بين الزمالك وطارق حامد

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

لجنة برلمانية تناقش غلق المواقع الإباحية غدًا

إنفوجراف

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

إطلاق أول معرض دولي دائم للتصوير الفوتوغرافي في الإمارات

اكتشاف أطلال ورشة لصناعة الملح عمرها ألف عام شمالي الصين

أمريكى يورث كلبته 5 ملايين دولار

ميسى يتبرع بحذائه التاريخى الذى حطم به رقم الأسطورة بيليه

أيام زمان

«تحفة في قوة التمثيل».. حكاية القبلة التي أثارت جدلًا في «لا أنام»

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

مقالات الرأي
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
ماجد حبته
الصين تعامل BBC بالمثل
د.كريمة الحفناوى
لماذا نُغلق بابًا من أبواب التنوير؟
المزيد

الثقافة

رومانى حافظ يفتتح معرض «أن تكون حاضرًا» فى بيكاسو (صور)

«العالمي للتسامح والسلام» يصدر كتابه الأول

قصة صورة| شويكار وفؤاد المهندس يحاوران يوسف إدريس

روائي: طالبت بمؤتمرات لمناقشة أعمال حافظ رجب ولم يستجب أحد