برلين تقترح تمديد نشر القوات الألمانية في أفغانستان

اقترح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس تمديد نشر القوات الألمانية في أفغانستان إلى ما بعد مارس المقبل.وقال ماس- في تصريح نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، السبت- "إن مفاوضات السلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان لن تكتمل بحلول ذلك الوقت، لذلك يجب أن نكون مستعدين بتفويض برلماني من أجل سيناريوهات مختلفة".وأضاف: "ينبغي على الإدارة الأمريكية الجديدة في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تجعل الشراكة ممكنة مرة أخرى في المستقبل، وهناك اتفاق على أن الألمان يريدون إنهاء هذا الانتشار معًا كشركاء في التحالف بطريقة مسؤولة لا تعرض عملية السلام للخطر".يشار إلى أنه يمكن للجيش الألماني نشر ما يصل إلى 1300 جندي كجزء من دوره في مهمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، والمكلفة بتقديم الاستشارات والتدريب والدعم لقوات الأمن المحلية في أفغانستان، فيما قدرت الحكومة أن تكلفة نشر القوات لمدة عام تصل إلى 427.5 مليون يورو.