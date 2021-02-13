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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

فى ذكرى وفاتها.. تعرف على رحلة زيزى مصطفى الفنية

السبت 13/فبراير/2021 - 06:48 م
زيزى مصطفى
زيزى مصطفى
جميلة على
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تحل اليوم الذكرى الـ13 لرحيل الفنانة زيزي مصطفى (2 يونيو 1945 - 12 فبراير 2008)، 63 عامًا، عاشت فيها الفنانة الراحلة حياة هادئة تليق بوجهها البرئ والملائكي.

«الدستور» يرصد مشوار الفنانة الراحلة مع عالم الفن والشهرة:
- بدأت حياتها الفنية من خلال مشاركتها فى فيلم "بين السما والأرض" للمخرج الكبير صلاح أبو سيف وكان عمرها 16 عامًا.

- لعب القدر دورًا مهمًا فى مشاركتها فى فيلم المراهقات، حيث اختارت بطلة الفيلم ومنتجته الفنانة سعاد حسنى للعب دور زميلتها فى المدرسة، لكن تم اختيار سعاد حسني لبطولة «حسن ونعيمة»، فاعتذرت السندريلا، لذا كان من الضرورى أن تبحث الفنانة ماجدة عن وجه جديد فوقع الاختيار على الفنانة زيزي مصطفى.

- 1968 كان عام الحظ بالنسبة لزيزى مصطفى حيث اختارها المخرج حسين كمال لمشاركة شكرى سرحان في طولة فيلم البوسطجى ليسطع نجمها وتتوالى عليها الأعمال الفنية.

- شاركت زيزي فى الكثير من الأفلام المهمة منها فيلم دائرة الانتقام، سيد درويش، المتمردون، الحريف، وقصر الشوق، والمتمردون، والحريف، ونسيت غنى امرأة، كلمة حق، ومسلسل أحلام الفتى الطائر ومسلسل ليالى الحيلمية وقضية رأى عام ومسلسل أنا وأنت وبابا فى المشمش.

- من المسرحيات التي شاركت فيها مسرحية عبود عبده عبود، وتوفيت في 13 فبراير 2008 في منزلها بمصر الجديدة إثر نوبة قلبية.

عبر مسيرتها الفنية بلغ رصيدها الفنى نحو 27 فيلمًا سينمائيًا، وما يزيد على 20 مسلسلًا تليفزيونيًا وإذاعيًا.

زواجها وحياتها الخاصة
3 زيجات فى حياة الممثلة زيزى مصطفى

تزوجت الممثلة الفنانة زيزى مصطفى 3 مرات الأولى من مهندس بحرى وأنجبت منه ولدًا وبنتا، لكن لم يدم هذا الزواج، ثم تزوجت للمرة الثانية من الفنان محمد خيرى ولم تنجب أطفالا، لكن أيضًا لم تستمر تلك الزيجة لتتزوج من الفنان يسرى مصطفى وتنتهى تلك الزيجة أيضًا بالانفصال.

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