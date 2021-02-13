العراق: فرض حظر تجوال مسائي بدءًا من الخميس

قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية العراقية، اليوم السبت، فرض حظر تجوال مسائي يبدأ من الثامنة مساء حتى الخامسة صباحا، اعتبارا من يوم الخميس المقبل ولمدة أسبوعين، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.كما قررت اللجنة - وفقا للوكالة الوطنية العراقية للأنباء - إغلاق المساجد والحسينيات كافة وفتحها أوقات الصلاة فقط لرفع الأذان، وكذلك إغلاق المتنزهات ومراكز التجميل والمساج لمدة أسبوعين، ومنع إقامة الفواتح ومجالس العزاء مع فرض غرامة قدرها خمسة ملايين دينـار للمخالفين.وقررت اللجنة أن يكون التعليم في المدارس والمعاهد والكليات الحكومية والأهلية إلكترونيا من يوم الخميس المقبل باستثناء المراحل النهائية لطلبة كليات الطب، وكذلك منعت اللجنة إقامة حفلات الأفراح في قاعات المناسبات وغلقها اعتبارا من 15 فبراير الجاري لحين إشعار آخر.. واستثنت اللجنة العاملين بقطاع الصحة والقوات الأمنية والدوائر الخدمية ومحال بيع الخضار من حظر التجوال المسائي.وكانت وزارة الصحة العراقية قد أكدت، في وقت سابق، أن الوضع الوبائي في البلاد بات خطيرا ويحتمل استمرار تصاعد الإصابات، فيما إذا استمر التهاون بالإجراءات الوقائية وعدم الإصغاء للبيانات التي تصدر من وزارة الصحة وقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.