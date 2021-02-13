رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«هنا القاهرة شعارها».. ما لا تعرفه عن الإذاعة المصرية

السبت 13/فبراير/2021 - 06:36 م
الإذاعة المصرية
الإذاعة المصرية
سمر عبدالله
طباعة
يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للإذاعة، الذي حددته المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، وقررت الاحتفال به يوم 13 فبراير من كل عام، واعتباره يومًا عالميًا للاحتفال بالراديو، ويرجع ذلك الاختيار إلى اليوم الذي بدأ فيه بث أول إذاعة للأمم المتحدة في عام 1946.

ولعل أشهر هذه الإذاعات هي الإذاعة المصرية، التي لها نصيب كبير من المتابعين وحققت نجاحًا باهرا؛ فالإذاعة المصرية تاريخ طويل، حيث بدأ البث الإذاعي بمصر منتصف فترة العشرينيات من القرن الماضي، وكانت عبارة عن إذاعات أهلية، بينما بدأ بث الإذاعة الحكومية يوم 31 مايو 1934 بالاتفاق مع شركة ماركوني، وفي عام 1947 تم تمصيرها وإلغاء العقد مع شركة ماركوني، وكان عدد محطات الإذاعة حينها أربع محطات حتى وصلت الآن إلى 16 محطة.

وكانت أولى الكلمات التي انطلقت من الإذاعة «هنا القاهرة» بصوت الإعلامي أحمد سالم خلال الافتتاح 1934، بعد ذلك تم اعتمادها لتصبح العبارة الرسمية لبدء إرسال جميع الإذاعات.

كان أحمد سالم هو أول مذيع فى تاريخ الإذاعة وكان من أوائل الإذاعيين المصريين وهو أحد سبعة تولوا مسئولية الإذاعة ووضعوا أسس العمل بها، وهم محمد سعيد لطفى باشا، محمد فتحى، على خليل، أحمد كمال سرور، مدحت عاصم وعفاف الرشيدي.

موضوعات متعلقة

«الرفض» السبب.. تفاصيل جديدة فى واقعة «مقتل حمادة الفقير»

حقيقة إعلانات تنظيم برامج «عمرة رمضان»

الرجال ضحايا طبيب الأسنان للنيابة: أمسك أجزاء حساسة من أجسادنا

وفاة القاص الكبير محمد حافظ رجب عن عمر يناهز 86 عاما

الصور

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع أعمال تغطية ترعة بني فيز

image description

أشرف صبحي: رياضات الشارع تستوعب مواهب الشباب (صور)

image description

وزيرتا البيئة والهجرة تتفقدان أعمال تطوير قرية صفط تراب بالغربية

image description

جولة ميدانية لمحافظ أسيوط بمركز أبنوب

image description

خطة لرفع وتطوير مكاتب بريد أسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ‏

خاص.. "الضرائب" أزمة جديدة بين الزمالك وطارق حامد

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

لجنة برلمانية تناقش غلق المواقع الإباحية غدًا

إنفوجراف

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

إطلاق أول معرض دولي دائم للتصوير الفوتوغرافي في الإمارات

اكتشاف أطلال ورشة لصناعة الملح عمرها ألف عام شمالي الصين

أمريكى يورث كلبته 5 ملايين دولار

ميسى يتبرع بحذائه التاريخى الذى حطم به رقم الأسطورة بيليه

أيام زمان

«تحفة في قوة التمثيل».. حكاية القبلة التي أثارت جدلًا في «لا أنام»

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

مقالات الرأي
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
ماجد حبته
الصين تعامل BBC بالمثل
د.كريمة الحفناوى
لماذا نُغلق بابًا من أبواب التنوير؟
المزيد

الثقافة

رومانى حافظ يفتتح معرض «أن تكون حاضرًا» فى بيكاسو (صور)

«العالمي للتسامح والسلام» يصدر كتابه الأول

قصة صورة| شويكار وفؤاد المهندس يحاوران يوسف إدريس

روائي: طالبت بمؤتمرات لمناقشة أعمال حافظ رجب ولم يستجب أحد