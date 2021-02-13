«هنا القاهرة شعارها».. ما لا تعرفه عن الإذاعة المصرية

يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للإذاعة، الذي حددته المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، وقررت الاحتفال به يوم 13 فبراير من كل عام، واعتباره يومًا عالميًا للاحتفال بالراديو، ويرجع ذلك الاختيار إلى اليوم الذي بدأ فيه بث أول إذاعة للأمم المتحدة في عام 1946.ولعل أشهر هذه الإذاعات هي الإذاعة المصرية، التي لها نصيب كبير من المتابعين وحققت نجاحًا باهرا؛ فالإذاعة المصرية تاريخ طويل، حيث بدأ البث الإذاعي بمصر منتصف فترة العشرينيات من القرن الماضي، وكانت عبارة عن إذاعات أهلية، بينما بدأ بث الإذاعة الحكومية يوم 31 مايو 1934 بالاتفاق مع شركة ماركوني، وفي عام 1947 تم تمصيرها وإلغاء العقد مع شركة ماركوني، وكان عدد محطات الإذاعة حينها أربع محطات حتى وصلت الآن إلى 16 محطة.وكانت أولى الكلمات التي انطلقت من الإذاعة «هنا القاهرة» بصوت الإعلامي أحمد سالم خلال الافتتاح 1934، بعد ذلك تم اعتمادها لتصبح العبارة الرسمية لبدء إرسال جميع الإذاعات.كان أحمد سالم هو أول مذيع فى تاريخ الإذاعة وكان من أوائل الإذاعيين المصريين وهو أحد سبعة تولوا مسئولية الإذاعة ووضعوا أسس العمل بها، وهم محمد سعيد لطفى باشا، محمد فتحى، على خليل، أحمد كمال سرور، مدحت عاصم وعفاف الرشيدي.