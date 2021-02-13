زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب العاصمة الأرمينية

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالًا بقوة 4.9 على مقياس ريختر ضرب يريفان عاصمة أرمينيا.وأشار المركز- في بيان نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم السبت - إلى أن مركز الزلزال يبعد 11 كليومترًا عن مدينة يريفان، فيما لم يتم تحديد عمق مركز الزلزال بعد.وذكرت الوكالة أن الزلزال كان قويًا للغاية لدرجة أن السلع والبضائع كانت تقع عن الأرفف في المحلات، كما انقلبت قطع الأثاث داخل المنازل، مضيفة أن يريفان تشهد مشاكل في خدمات اتصالات الهواتف والإنترنت، فيما أُجبر العديد من سكان المدينة على الخروج إلى الشوارع خوفا من انهيار المنازل.