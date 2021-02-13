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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«جوجل» تختبر ميزة جديدة تتعلق بالخصوصية على متصفح «كروم»

السبت 13/فبراير/2021 - 04:43 م
جريدة الدستور
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بدأت شركة "جوجل" الأمريكية، عملاق محركات البحث على الإنترنت، في اختبار ميزة جديدة تتعلق بالخصوصية على متصفح الويب الشهير "كروم" في إصداره المخصص للأجهزة الذكية المعتمدة على نظام تشغيل "آي أوه إس"، يمكنها قفل علامات تبويب التصفح المتخفي خلف تطبيق "فيس آي دي".

وتعتمد "أبل" على نظام تمييز الأوجه لتأمين أجهزة هواتف "آي فون" الذكية وحاسبات "آي باد" اللوحية، لكن يدعم العديد من التطبيقات لتطبيق "فيس آي دي" لتحقيق مزيد من الأمان، وقد بدأت "جوجل" في اختبار تأمين علامات تبويب التصفح المتخفي خلف "فيس آي دي" في أحدث الإصدارات التجريبية من متصفح الويب "كروم" المخصصة لمنصة "آي أوه إس".

ومن المتوقع إطلاق النسخة "كروم 89" في أوائل شهر مارس المقبل، لكن ليس من الواضح ما إذا كان دعم "فيس آي دي" سيكون جاهزًا في الوقت المناسب.

وتدعم "جوجل" أيضا تطبيق "تاتش آي دي" للأجهزة القديمة.. وتشبه هذه الميزة "الوضع السري" الذي أطلقته شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية في متصفح الهاتف المحمول الخاص بها، والذي يسمح للمستخدمين بقفل علامات التبويب من خلال التعرف على الوجه أو بصمات الأصابع.

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