بيومي فؤاد ضيف شرف بصوته في «ساندي كراش» أولى حكايات «حلوة الدنيا سكر»

تنطلق مساء اليوم أولى حلقات حكاية "ساندي كراش" ضمن مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، والذي تقوم ببطولته النجمة هنا الزاهد في أول بطولة درامية مطلقة، وتقدم شخصية "ساندي" تعمل في سيرك ولديها بعض الهواجس والتخوفات تجاه التعامل مع الرجال.ويشارك في بطولة الحكاية الأولى عدد من النجوم على رأسهم محمد كيلاني الذي يقدم شخصية ساحر في السيرك، وهشام إسماعيل الذي يقدم شخصية مدير السيرك، إضافة إلى كونه عم هنا الزاهد ولكنه يرفض إعلان ذلك في العمل.تدور حكاية "ساندي كراش" حول فتاة خجولة جدا تعمل في سيرك وتتجنب التعامل مع المجتمع وتحاول العيش بعيدة تماما عن الناس، ولا تتعامل سوى مع والدها وعمها وصديقتها فقط، وتمر بالكثير من المفارقات الكوميدية خلال الأحداث، حتى تتمكن في النهاية من التغلب على مخاوفها وتحقق أحلامها بدعم من حولها.كما يظهر صوت الفنان بيومي فؤاد خلال حلقات الحكاية الأولى، حيث يجسد شخصية جد ساندي الذي توفى منذ فترة وترك سيارة تاريخية، ولكن روحه تعيش في السيارة ويحدثها كلما قامت بقيادتها.مسلسل "حلوة الدنيا سكر" يعرض على شاشة قناة "dmc" في تمام الثامنة مساء، كما يعرض على منصة "watch it"، وهو من إنتاج "k media" بمشاركة سينرجي.