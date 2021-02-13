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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: الحكومة ماضية في محاربة الفساد

السبت 13/فبراير/2021 - 04:38 م
مصطفى الكاظمي
مصطفى الكاظمي
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أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أن حكومته ماضية بخطوات محاربة الفساد رغم الضغوطات التي وصفها بـ "الكبيرة".

وذكر مكتب الكاظمي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - "أن رئيس مجلس الوزراء استقبل، اليوم سفراء دول مجموعة الاتصال الاقتصادي الداعمة للعراق، واستعرض خلال اللقاء، آخر التطورات المتعلّقة بالخطوات الحكومية في مجال الإصلاح الاقتصادي، واستكمال إعداد الورقة الإصلاحية البيضاء، وتضمين المفاهيم المتعلقة بها في قانون الموازنة الاتحادية العامة المعروض الآن أمام مجلس النواب".

وشدد الكاظمي - خلال اللقاء - على أهمية الإجراءات الحكومية بمعالجة المشاكل المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد العراقي، وارتباطها بالفساد وسوء الإدارة، معتبرًا أن الورقة الإصلاحية تحمل رؤية مستقبلية نحو بناء اقتصاد عراقي متطوّر، ينشط الإنتاج المحلي في القطاعات الصناعية والزراعية وغيرها، ويوفر فرص العمل، ويستثمر طاقات العراق البشرية والمادية بالوجه الأمثل.

من جانبهم، أشاد سفراء دول مجموعة الاتصال الاقتصادي التي تترأسها ألمانيا والاتحاد الأوروبي إضافة إلى البنك الدولي بأهمية الخطوات التي تتخذها الحكومة لتنفيذ الإصلاح، معربين عن استعدادهم للعمل وفق الأولويات التي يحددها العراق لدعم مسيرة الإصلاح وجهود مكافحة الفساد.

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