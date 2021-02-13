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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

لماذا نحتفل باليوم العالمي للإذاعة في 13 فبراير؟

السبت 13/فبراير/2021 - 07:18 م
اليوم العالمي للإذاعة
اليوم العالمي للإذاعة
سمر عبدالله
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يحتفل العالم السبت 13 فبراير بيوم الإذاعة، الذي حددته المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، وقررت الاحتفال به في الموعد نفسه كل عام، واعتباره يومًا عالميًا للاحتفال بالراديو، ويرجع ذلك الاختيار إلى بدء بث أول إذاعة للأمم المتحدة فى عام 1946.

"فكرة اليوم العالمي للإذاعة"
جاءت فكرة الاحتفال بهذا اليوم من قبل الأكاديمية الإسبانية للإذاعة، وجرى تقديمها رسميًا من قبل الوفد الدائم الإسبانى لَدى اليونسكو فى الدورة 187 للمجلس التنفيذى فِى شهر سبتمبر 2011م، وأقرته منظمة الأُمم المتحدة للتربِية والعلوم والثقافة، اليونسكو فى الثالث من نوفمبر 2011م فى دورتها السادسة والثلاثين المنعقدة بتارِيخ 13 فبراير بوصفه اليوم العالمى للإذاعة، وتم إقرار اليوم العالمى للإذاعة فى شهر دِيسمبر من العام 2012م من قبل الجمعية العامة للأُمم المتحدة.

"الهدف من اليوم العالمي للإذاعة"
تهدف اليونسكو من وراء تحديد يوم عالمى للإذاعة إلى زيادة الوعى بين عامة الناس، وبين العاملين فى وسائل الإعلام بأهمية الراديو.

وتقول اليونسكو: إن البث الإذاعى يمكن أن يوفر منبرًا للحوار والنقاش الديمقراطي حول قضايا مثل الهجرة أو العنف ضد المرأة أن يساعد على رفع مستوى الوعي بين المستمعين ويلهم الفهم لوجهات نظر جديدة ويمهد الطريق لعمل إيجابي.

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