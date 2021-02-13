محافظ بورسعيد يؤكد ضرورة نجاح التجربة الجديدة لإجراءات الحصص الاستيرادية

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا موسعًا، مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، برئاسة محمد سعده، والعاملين بالغرفة والعاملين بمركز الخدمات الاستيرادية التابع للجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة.وشدد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة تكاتف الجميع من مسئولي الغرفة والجهاز التنفيذي والعاملين بهما ببذل أقصى جهد من أجل نجاح التجربة الجديدة في تفعيل إجراءات الحصص الاستيرادية من خلال المقر الجديد لإتمام الإجراءات بمقر الغرفة التجارية.وأكد المحافظ أنه تم نقل جميع الإجراءات من مقر مصلحة الجمارك داخل الدائرة الجمركية إلى الغرفة التجارية، للتيسير على المواطنين وتوفيرّا للوقت والنفقات في النظام المتبع في السنوات الماضية.ونوه المحافظ إلى ضرورة تحلي العاملين بالروح الطيبة وسعة الصدر في التعامل مع المواطنين حتى تكتمل جميع الإجراءات في صورة نجاح ننشده، ومن المهم أن يصل هذا النجاح إلى المواطن.