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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونسكو: الإذاعة باتت وسيلة نفيسة لنقل المعلومات ومنفعة للبشرية

السبت 13/فبراير/2021 - 04:36 م
اليونسكو
اليونسكو
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أكدت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أودري أزولاي أن الإذاعة أصبحت وسيلة نفيسة لنقل المعلومات، ومنفعة عامة للبشريةُ، وأنها ترافق الناس أينما كانوا، وتفتح لهم، من قلب الحجر الصحي، نافذة تُمكنـّهم من التواصل مع العالم، واستقاء المعلومات الصحية، والحصول على التعليم، والتمتع بالفنون وأشكال التنوع الثقافي.

جاءت هذه التصريحات بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة، والذي يأتي هذا العام تحت شعار "إذاعة متجددة لعالم متجدد" للتذكير بمدى ارتباط الإذاعة بالتاريخ البشري ومواكبتها لمختلف التطورات وتكييف خدماتها مع التغيرات.

وبحسب تقارير "اليونسكو" تعد الإذاعة، البالغة من العمر 110 أعوام، الوسيلة الإعلامية الأوسع انتشارًا في العالم، وبعد عام كامل تحت وطأة جائحة (كوفيد-19) والحجر الصحي، أثبتت الإذاعة مرونتها وقدرتها على التجدّد.

وتمكنت الإذاعة أثناء الجائحة - وفقًا للمنظمة الدولية ـ من تيسير مواصلة العملية التعليمية، كما كانت عنصرا مهما في التصدي للمغالطات الإعلامية، وأداة فعالة في نشر الوعي بالتدابير الضرورية للحماية من انتشار الجائحة.

وقالت اليونسكو إن الإذاعة ساهمت، خلال الجائحة، في نشر المعلومات الموثوقة بشأن فيروس كورونا والتوعية بشأن الإجراءات الاحترازية اللازمة لكبح انتشاره وبث الحفلات الموسيقية ونقل الدروس والدورات التعليمية في العديد من البلدان لضمان استمرار التعليم، واستشهدت اليونسكو على ذلك بمضامين تعليمية طورتها مع التحالف العالمي للتعليم، لصالح أكثر من 4 ملايين شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ونشرتها عبر محطات الإذاعة المحلية في الكونغو.

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