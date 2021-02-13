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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

فلسطين: نسبة التسجيل للانتخابات تجاوزت 87%

السبت 13/فبراير/2021 - 04:52 م
انتخابات فلسطين
انتخابات فلسطين
وكالات
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أكد المتحدث باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله، اليوم السبت، أن نسبة تسجيل المواطنين في السجل الانتخابي تجاوزت الـ87%، حيث بلغ عدد المسجلين مليونين و467 ألفا، وهو رقم يتغير يوميا.

وقال طعم الله في تصريحات خاصة لوكالة "وفا" الفلسطينية: إن عملية تسجيل الناخبين تسير حتى اللحظة بشكل ممتاز، ولم نواجه أي عقبات، بل هناك إقبال كبير من قبل المواطنين على التسجيل، ونتوقع أن تزداد النسبة أكثر في الأيام المقبلة".

وأضاف أن عملية التسجيل تسير وفق الخطة، وستنتهي يوم 16 فبراير الجاري، وسيتم النشر والاعتراض يوم 1 مارس المقبل ولمدة ثلاثة أيام.

ونوه إلى أن 80 مركزًا مفتوحًا حاليًا للتسجيل، منها 21 في قطاع غزة والباقي في محافظات الضفة، داعيًا المواطنين إلى سرعة التسجيل في السجل الانتخابي.

وقال: "أوجه دعوة لكل المواطنين غير المسجلين أن يبادروا بالتسجيل، لأن هذه هي الفرصة الأخيرة أمامهم للمشاركة في الانتخابات المقبلة".

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