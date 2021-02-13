السكرتير المساعد بأسيوط يتابع أعمال تغطية ترعة بني فيز

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة وإنشاء المشروعات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات بمراكز وقرى المحافظة، لافتًا إلى المتابعة المستمرة لكافة المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة من بينتها أعمال تغطية ترعة بمركز صدفا بجوار الطريق السريع "أسيوط - سوهاج" كصرف مغطى وذلك في إطار خطة تغطية الترع والمصارف داخل المناطق السكنية في حالة الضرورة.وفي هذا الشأن أجرى المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد، جولة تفقدية لاعمال تغطية ترعة بني فيز، التابعة لمركز صدفا، بطول 14.5 كيلومتر، وإنشاء منها بربخ بطول 250 متر داخل مدينة صدفا بالتنسيق مع مديرية الري والموارد المائية بالمحافظة وذلك للاستغلال أعلى البربخ لمنفعه عامة بترشيد الفاقد من المياه بكافة الطرق الممكنة وتحسين الري والحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بالمستوى المعيشي والحضاري للمواطنين ودعم قطاعات الري والزراعة وذلك بمشاركة حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا ونائبه ورئيس الوحدة المحلية للقرية‪.‬كما تابع السكرتير المساعد أعمال تطوير الطريق الدائري على ترعة العسقلاني ووضع نيوجيرسي بالشوارع لجمع القمامة للامطئنان على سير العمل ومدى تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.