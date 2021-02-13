إيران: انفجار ناقلة وقود على الحدود مع أفغانستان

أفادت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم السبت، بوقوع انفجار في ناقلة وقود بمعبر "إسلام قلعة" الحدودي مع أفغانستان شرقي البلاد.ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم جمرك دوجارون الإيراني روح الله لطيفي قوله إن "الانفجار أدى إلى احتراق عدد من الشاحنات، إلا أنه ليس هناك أي أنباء عن أسباب وقوع الانفجار أو ضحايا ناجمة عنه".وأضاف أن النيران انتشرت في مباني الجمارك بمدينة "دوغارون" الحدودية الإيرانية، حيث توجه رجال الإطفاء والحماية المدنية والجيش الإيراني للمساعدة في إخماد الحريق، موضحًا أن إدارة جمارك دوجارون أخلت الحدود المشتركة من الشاحنات والسيارات لدرء المخاطر المحتملة.