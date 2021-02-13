محافـظ المنوفية يتفقد الأعمال الإنشائية بمدرسة بركة السبع

أجرى اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم السبت، جولة ميدانية بمدينة بركة السبع لتفقد عدد من المشروعات التنموية والوقوف على نسب التنفيذ للارتقاء بمستوى الخدمات، بدأت بتفقد الأعمال الإنشائية لمدرسة بركة السبع الابتدائية بنات (إحلال جزئى) بقيمة تعاقدية ما يزيد عن 5 ملايين جنيه، بإجمالي 13 فصلا دراسيا، وذلك في إطار خطة محافظة المنوفية للنهوض بالعملية التعليمية، رافقه نائبه محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام، ورئيس مركز ومدينة بركة السبع والمهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.وتفقد المحافظ تنفيذ الأعمال بالمدرسة ووجه بتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الخطة الزمنية المقررة.وأوضحت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة بأنه تم الانتهاء من 4 مدارس بمركز ومدينة بركة السبع بإجمالي 58 فصلا بقيمة تعاقدية ما يزيدعن 21 مليون جنيه وتم تسليمها ابتدائيا استعدادا لدخولهم العملية الدراسية هذا العام 20202021، وهي مدرسة أحمد الشرقاوي الابتدائية بهورين (إحلال كلى ) ومدرسة الشهيد اسماعيل عمر الابتدائية بهورين (توسعة ) ومدرسة الشهيد حمدي صبري المليجي الابتدائية بطوخ طنبشا (توسعة) ومدرسة كفر هورين الثانوية العامة (إنشاء جديد).كما أشارت الى أنه جار تنفيذ توسعات بمدرسة عزبة الإصلاح الزراعي للتعليم الأساسي بالدبايبة بقيمة تعاقدية تقدر بـ 4 ملايين بإجمالي 14 فصلا دراسيا، وكذا إنشاء جديد لمدرسة الدبايبة الثانوية العامة بتكلفة تقارب 8 ملايين جنيه.كما تضمنت الجولة تفقد المحافظ أعمال رصف شارع شركة المياه وشارع الجلاء ومتفرعاته ببركة السبع بطول 1 كم وبتكلفة (3) مليون جنيه تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري، ووجه رئيس المدينة بعمل أرصفة وتركيب بلدورات على جانبى الشوارع بالمنطقة، وكذا رصف شارع البوسطة للارتقاء بمستوى الخدمات، مشددًا بالالتزام بكافة المواصفات الفنية لأعمال الرصف ومعايير الجودة ومراعاة الميول علي مطابق الصرف الصحي لتحقيق معدلات الأمان.وأكد محافظ المنوفية أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل وفق خطط عمل متكاملة ومدروسة في شتى القطاعات الخدمية حتى يشعر المواطن المنوفى بما يتم إنجازه من أعمال على أرض الواقع.