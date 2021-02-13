إجمالى إصابات كورونا فى أذربيجان 232 ألف حالة

أعلنت السلطات الصحية في أذربيجان، اليوم السبت، تسجيل 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 231 ألفا و995 شخصا.وأفادت وكالة أنباء "تريند" الأذرية عن رئاسة مجلس الوزراء بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 3 آلاف و178 شخصا عقب تسجيل 5 وفيات جديدة.. مُضيفة أن عدد المتعافين من المرض بلغ 226 ألفًا و514 شخصًا فور تسجيل 169 حالة تعاف جديدة.وأشارت إلى أن أذربيجان أجرت مليونين و495 ألفا و198 اختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء مارس الماضي حتي الآن.