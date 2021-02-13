مخاوف من الاعتقالات.. كيف تتعامل إسرائيل مع المدعي العام الجديد للجنائية الدولية؟

كريم خان يحصل على الأغلبية

قلق إسرائيلي

«البراجماتية» قد تفيد إسرائيل

انتُخب البريطاني كريم خان مدعيا عاما جديدا للمحكمة الجنائية الدولية، خلفا لفاتو بنسودا، ما يعني أن الأول هو من سيقرر ما إذا كان سيفتح تحقيقا في جرائم حرب محتملة ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وشرق القدس المحتلة وقطاع غزة المحاصر.وتولى خان، خلال عام 2018، منصب المستشار الخاص لرئاسة فريق تحقيق تابع للأمم المتحدة يساعد الحكومة العراقية على محاسبة إرهابيي تنظيم داعش الإرهابي في جرائم الحرب ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.ومن المقرر أن يتولى كريم خان منصبه الجديد رسميًا في 16 يونيو المقبل.وفاز خان بمنصبه بعد حصوله على 72 صوتًا خلال عملية الاختيار التي جرت في مقر الأمم المتحدة بولاية نيويورك الأمريكية، فيما يحتاج الفائز إلى الحصول على 62 صوتًا فقط.وتنافس المرشح البريطانية مع ثلاثة مرشحين آخرين، هم: فيرجال جاينور من أيرلندا، فرانشيسكو لو فوي من إيطاليا، وكارلوس كاستريسانا من إسبانيا.وكشفت مصادر إسرائيلية عن أن هناك قلقا كبيرا داخل الأوساط السياسية في تل أبيب، وذلك من أن يصدر «خان» مذكرات اعتقال ضد كبار المسئولين الإسرائيليين فيما يخص ارتكاب جرائم الحرب ضد الفلسطينيين.وما زالت تل أبيب تجري الكثير من الاتصالات أملا في عدم اتخاذ المحكمة الجنائية الدولية قرارا بفتح تحقيق ضد مسئوليها بتهم ارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية والقدس المحتلين، وقطاع غزة.وأوضحت المصادر أنه رغم القلق الإسرائيلي من انتخاب المرشح البريطاني في منصب المدعى العام بمحكمة لاهاي، فإن «خان» يعد هو أفضل المرشحين لهذا المنصب.وأوضحت أن هناك رؤية في تل أبيب بأن خان الأفضل من بين المرشحين، وذلك لكونه براجماتيًا، ومن ثم يمكن الاتفاق معه على عدم تسيس قرارات المحكمة، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".