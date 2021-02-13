السيسى يوجه بالاستمرار في تطوير برامج تأهيل الأئمة والواعظات

ووجّه الرئيس السيسى بالاستمرار في تطوير برامج تأهيل الأئمة الواعظات، وصقل قدراتهن في التواصل، من خلال إتاحة الدراسات العليا للعاملين بالوزارة، خاصةً في مجالات علم النفس وعلم الاجتماع.



كما شهد الاجتماع عرض محاور المشروع القومي للتوسع الأفقي للرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية، لاسيما في مناطق وسط وشمال سيناء، وتوشكى، والحمام، وغرب المنيا.



وأضاف متحدث الرئاسة أن الرئيس السيسى وجّه بتعزيز جهود تطبيق الأساليب التكنولوجية الحديثة في الزراعة، والتوسع في تطبيق ونشر نظام الري الحديث للأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، في إطار المشروع القومي لتعظيم الرقعة الزراعية، والتنسيق بين وزارتي الزراعة والري لتوفير مياه الري، فضلا عن رفع كفاءة شبكة الترع وتبطينها على مستوى الجمهورية، وكذلك مشروعات محطات معالجة مياه الصرف.

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.وأوضح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة عدد من أنشطة وزارتي الأوقاف والزراعة، والموقف الخاص بتنظيم التداخل ما بين هيئتي الأوقاف والإصلاح الزراعي فيما يتعلق بالأراضي والأطيان الزراعية.واستعرض الاجتماع خطة وزارة الأوقاف بشأن التدريب المستمر للأئمة والمدرسين من خلال أكاديمية الأوقاف الدولية، إلى جانب عرض المستجدات في مجال التأليف والترجمة والنشر، وتزويد العديد من مكتبات المراكز الإسلامية بالخارج بإصدارات الأوقاف.