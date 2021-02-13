الرئيس الإيرانى يؤكد ضرورة السيطرة على الوضع الوبائى

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، ضرورة السيطرة على الوضع الوبائي الراهن في بلاده لعدم مواجهة موجة رابعة من فيروس کورونا المستجد "كوفيد-19".وقال روحاني- في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة "کورونا"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية- إنه "يجب أن نعلم أنه حتى لو تم تطعيم الكثير وكانت جميع المعدات جاهزة، يجب أن نكون في حالة تأهب وحذر لمدة عام آخر، وهناك أمر آخر يجب القيام به وهو استكمال حملات التطعيم، التي بدأناها، وهذا يتعلق بجعل المجتمع والناس أكثر أمانًا بحيث يتم تقليل معدل الوفيات وكسر سلسلة انتشار الفيروس".وأشار إلى مرور عام على تفشي الفيروس في إيران، مضيفا أن "الجميع واجه جائحة كبيرة لم يكن يتصور أحد أن تكون بهذا الحجم من المصائب والأضرار فهي مصيبة كبيرة لم يشهدها العالم في القرن الأخير".يذكر أن عدد الإصابات بفیروس کورونا في إيران ارتفع اليوم إلى ملیون و510 آلاف و873 شخصا؛ بعد تسجيل 7 آلاف و120 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما وصلت حصيلة الوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 58 ألفا و883 شخصا.