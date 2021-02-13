رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الرئيس الإيرانى يؤكد ضرورة السيطرة على الوضع الوبائى

السبت 13/فبراير/2021 - 04:50 م
روحاني
روحاني
أ ش أ
طباعة
أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم السبت، ضرورة السيطرة على الوضع الوبائي الراهن في بلاده لعدم مواجهة موجة رابعة من فيروس کورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال روحاني- في اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة "کورونا"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية- إنه "يجب أن نعلم أنه حتى لو تم تطعيم الكثير وكانت جميع المعدات جاهزة، يجب أن نكون في حالة تأهب وحذر لمدة عام آخر، وهناك أمر آخر يجب القيام به وهو استكمال حملات التطعيم، التي بدأناها، وهذا يتعلق بجعل المجتمع والناس أكثر أمانًا بحيث يتم تقليل معدل الوفيات وكسر سلسلة انتشار الفيروس".

وأشار إلى مرور عام على تفشي الفيروس في إيران، مضيفا أن "الجميع واجه جائحة كبيرة لم يكن يتصور أحد أن تكون بهذا الحجم من المصائب والأضرار فهي مصيبة كبيرة لم يشهدها العالم في القرن الأخير".

يذكر أن عدد الإصابات بفیروس کورونا في إيران ارتفع اليوم إلى ملیون و510 آلاف و873 شخصا؛ بعد تسجيل 7 آلاف و120 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما وصلت حصيلة الوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 58 ألفا و883 شخصا.

موضوعات متعلقة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو طرد مُسن من منزله بالدقهلية

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

لجنة برلمانية تناقش غلق المواقع الإباحية غدًا

السيسى يوجه بالاستمرار في تطوير برامج تأهيل الأئمة والواعظات

الصور

image description

أشرف صبحي: رياضات الشارع تستوعب مواهب الشباب (صور)

image description

جولة ميدانية لمحافظ أسيوط بمركز أبنوب

image description

خطة لرفع وتطوير مكاتب بريد أسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

وجبات معلبة.. خطة جامعة أسيوط لمواجهة كورونا بالمدن الجامعية

image description

جنات تتألق في حفل عيد الحب بدار الأوبرا (صور)

الأكثر قراءة

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون

مصدر بـ«بعلمية كورونا» يحذر من ارتفاع إصابات كورونا غير المصحوبة بأعراض

إنفوجراف

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

إطلاق أول معرض دولي دائم للتصوير الفوتوغرافي في الإمارات

اكتشاف أطلال ورشة لصناعة الملح عمرها ألف عام شمالي الصين

أمريكى يورث كلبته 5 ملايين دولار

ميسى يتبرع بحذائه التاريخى الذى حطم به رقم الأسطورة بيليه

أيام زمان

عارفة عبد الرسول.. حكاية فنانة تخلق شخصياتها من جعبة الحكايات

زمن محمود الخطيب.. اعترافات «بيبو»: أنا صنيعة الجمهور

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

مقالات الرأي
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
ماجد حبته
الصين تعامل BBC بالمثل
د.كريمة الحفناوى
لماذا نُغلق بابًا من أبواب التنوير؟
المزيد

الثقافة

«العالمي للتسامح والسلام» يصدر كتابه الأول

للمرة الأولى.. إطلاق فعاليات «حكاوي تروس» لدعم المُلهمين

حمود الحجري يسبر «أغوار القصيدة الشعبية العمانية» في كتاب جديد

«هيئة الكتاب» تنشر الأعمال غير المنشورة لمحمد حافظ رجب