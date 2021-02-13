تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

بتحب الشطة؟.. سؤال تم توجيه إلى محبي الشطة لكي يتعرف على بعض الفوائد وأيضا الأضرار التي قد يسببها الطعام الحار.وننشر في السطور القادمة نقاط التعرف على ما هي فوائد وأضرار الشطة:فوائد الأكل الحار:1 - محارية أي عدوي تصيب الجسم2 - تقلل الشعور بالصداع وأمراض المناعة3 - تقليل التهاب المفاصل والغثيان4 - تحارب الخلايا السرطانية بالجسم6 - تحسين عملية التمثيل الغذائيأضرار الأكل الحار:1 - تضر براعم التذوق2 - تفاقم مشاكل الهضم حال وجودها3 - الإحساس بحرقان في الفم واللسان4 - احمرار الأذنين وزيادة الدموع.