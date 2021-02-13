تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)
السبت 13/فبراير/2021 - 04:23 م
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بتحب الشطة؟.. سؤال تم توجيه إلى محبي الشطة لكي يتعرف على بعض الفوائد وأيضا الأضرار التي قد يسببها الطعام الحار.
وننشر في السطور القادمة نقاط التعرف على ما هي فوائد وأضرار الشطة:
فوائد الأكل الحار:
1 - محارية أي عدوي تصيب الجسم
2 - تقلل الشعور بالصداع وأمراض المناعة
3 - تقليل التهاب المفاصل والغثيان
4 - تحارب الخلايا السرطانية بالجسم
6 - تحسين عملية التمثيل الغذائي
أضرار الأكل الحار:
1 - تضر براعم التذوق
2 - تفاقم مشاكل الهضم حال وجودها
3 - الإحساس بحرقان في الفم واللسان
4 - احمرار الأذنين وزيادة الدموع.
وننشر في السطور القادمة نقاط التعرف على ما هي فوائد وأضرار الشطة:
فوائد الأكل الحار:
1 - محارية أي عدوي تصيب الجسم
2 - تقلل الشعور بالصداع وأمراض المناعة
3 - تقليل التهاب المفاصل والغثيان
4 - تحارب الخلايا السرطانية بالجسم
6 - تحسين عملية التمثيل الغذائي
أضرار الأكل الحار:
1 - تضر براعم التذوق
2 - تفاقم مشاكل الهضم حال وجودها
3 - الإحساس بحرقان في الفم واللسان
4 - احمرار الأذنين وزيادة الدموع.