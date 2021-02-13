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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«أهل المغنى» على مسرح أوبرا الإسكندرية.. السبت

السبت 13/فبراير/2021 - 04:16 م
الأوبرا
الأوبرا
هبه عويضه
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تستضيف دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، فى الثامنة من مساء السبت المقبل على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، حفلا فنيًا لفرقة "أهل المغنى" للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام سمير، وذلك للمرة الأولى بأوبرا الإسكندرية.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من أغانى زمن الفن الجميل لكبار الملحنين والمطربين مثل خالد الذكر «سيد درويش.. سيد مكاوي..محرم فؤاد..كارم محمود.. محمد رشدى ومحمد قنديل.. عبد المطلب.. فايزة أحمد.. شادية..صباح.. محمدفوزى..العندليب الأسمر، بالإضافة إلى مجموعة من أشهر الاغانى الوطنية».

يشار أن الفرقة تكونت فى عام 2009 على يد المايسترو حسام سمير، وهي فرقة خاصة وجميع أعضائها من الهواة.

وقد قامت الفرقة بتقديم أكثر من 350 حفلا فنيا داخل مصر وخارجها، حيث شاركت في مهرجانات عديدة في دول اليونان والأردن وتونس وغيرها، وتقوم الفرقة بتقديم البانوراما والأعمال الجماعية لكبار الملحنين والمطربين فى مصر والوطن العربى.

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