في اليوم العالمي للإذاعة.. برامج حفرت اسمها في وجدان المصريين

بمناسبة حلول اليوم العالمي للإذاعة الموافق 13 فبراير من كل عام، والذي حددته المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة"اليونسكو"، ويرجع الاختيار لهذا اليوم لأول مرة تم فيها بث أول إذاعة للأمم المتحدة في عام 1946، وبالتزامن مع هذا اليوم نرصد أبرز البرامج المحفورة في وجدان المصريين.ـ "على الناصية"يعد من أشهر البرامج التى حققت شهرة واسعة، حيث بدأت في تقديمه الإعلامية آمال فهمي عام 1957، حيث استمرت في تقديمه مدة حوالي 50 عامًا، مما حفر في وجدان المصريين حيث كان يُذاع كل أسبوع في يوم الجمعة، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.ـ تساليأما برنامج تسالي فهو من البرامج الشهيرة للإذاعية إيناس جوهر، حيث جاءت كلمات تتره الشهير "غمض عينك وامشي بخفة ودلع، الدنيا هي الشابة وأنت الجدع.."، من رباعية صلاح جاهين حيث كان البرنامج مدته 5 دقائق.ـ كلمتين وبسبدء البرنامج عام 1968 حيث كان يقدمه الفنان فؤاد المهندس، واستمر في تقديمه لمدة 35 عامًا، إلى وفاته عام 2006، وكان يُذاع البرنامج يوميًا في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق حيث كانت تبلغ مدته 5 دقائق.