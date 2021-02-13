أوامر باعتقال 56 من قادة نظام البشير

أفادت صحيفة "سودان تريبيون"، اليوم السبت، بصدور أوامر باعتقال 56 من قادة نظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير في ولاية القضارف، وفقًا لقناة العربية.وكانت لجنة تصفية حزب المؤتمر الوطني المحلول بالسودان قد أصدرت في وقت سابق أمرًا على نطاق واسع لمقاضاة فلول الحزب الحاكم سابقا في البلاد بعد أيام من احتجاجات عنيفة في أنحاء البلاد، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.ووجه بيان اللجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، وأصدر الخميس الماضي، ولاة ولايات السودان باتخاذ إجراءات جنائية بواسطة النيابة العامة في مواجهة «جميع رموز حزب المؤتمر الوطني المحلول وكوادره النشطة وقيادات واجهاته في المركز والولايات».