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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التموين»: تغليظ عقوبات الغش التجاري للحبس والغلق 3 شهور

السبت 13/فبراير/2021 - 04:14 م
التموين
التموين
صلاح عامر
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قال المهندس عبد المنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات إن المواطن له حق استرجاع السلعة خلال 14 يومًا دون إبداء أي أسباب أو 30 يومًا، بسبب وجود عيوب بالصناعة في الأوكازيون الشتوي.

وأعلن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ«الدستور»، أن عقوبات الغش التجاري في الأوكازيون الشتوي تترواح ما بين غرامة مالية 500 جنيه إلى ألف جنيه وحبس سنة مع غلق المحل لمدة 3 شهور.

وأشار إلى أن المستهلك يستفيد من الأوكازيون الشتوي بالحصول على السلع بأسعار مخفضة، فيما يستفيد التاجر بتدوير رأس المال وانتعاش المبيعات والمصانع بتشغيل مصانعها وتشغيل العمالة وتوفير فرص العمل، مطالبًا المستهلكين بالاتصال هاتفيًا بالخط الساخن ١٩٥٨٨بجهاز حماية المستهلك أو علي واتس آب أو البوابة الإلكترونية للخدمات الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.

وشدد على أن الهدف من الأوكازيون تنشيط السوق واتاحة فرصة حقيقية للمستهلك للاستفادة من خصومات جادة علي مشتريات موسم الشتاء تحت رقابة الوزارة، مؤكدًا أنه رواج للتجارة الداخلية التي يهتم بالمواطن أولًا.

تابع أن إجراء خصومات وهمية من جانب المحال التجارية التي تعد مخالفة جسيمة يعاقب عليها القانون، وتناشد الوزارة المواطنين الاحتفاظ بفاتورة الشراء لضمان حقوقهم في الاستبدال أو الاسترجاع، حيث تم تشكيل غرفة عمليات داخل الوزارة لمتابعة سير الإجراءات في جميع المحافظات.

أضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أن هناك حملات رقابية على المحال المشاركة في الأوكازيون لمعرفة التزام المحل التجاري بالتخفيضات المعلنة ووجود تراخيص ومستندات مثل الفواتير الضريبية وأن تكون البضاعة المعروضة عليها الأسعار.

قال إن المخالفات تتمثل في أوكازيونات وعروضات وهمية وبدون تراخيص وبدون وضع السعرين باللغة العربية وبدون وجود فواتير ضريبية خلال الفترة البدء في الأوكازيون خلال الشهر الجاري وتم إحالة المحاضر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وأشار إلى أن هناك حملات رقابية مكثفة على المحال المشاركة بالأوكازيون بعدد من المحافظات وكذلك مديريات التموين، للتأكد من التزام تلك المحال بالضوابط التي أقرتها الوزارة والتزام أصحاب المحال بقواعد الأوكازيون وعرض الأسعار قبل وبعد التخفيض.

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