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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التموين» تتوقع زيادة منح تراخيص الأوكازيون الشتوى لـ1000 محل

السبت 13/فبراير/2021 - 06:44 م
الأوكازيون
الأوكازيون
صلاح عامر
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أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها مستمرة من خلال مديرياتها في المحافظات باستقبال طلبات المحال التجارية والشركات والسلاسل التجارية لمنح تراخيص الأوكازيون الشتوي من خلال التصفية الأولى الموسمية خلال العام الجاري.

وأضافت الوزارة أن طلبات الموافقات لمنح تراخيص للمحال التجارية المشاركة في الأوكازيون الشتوي بلغت نحو 1600 محل تجاري من القطاع الخاص والعام والتعاوني والاستثماري بتخفيضات ما بين 20- 50%.

وأكد المهندس عبدالمنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية لـ«الدستور»، أنه يتوقع ارتفاع عدد المحال التجارية إلى 2000 محل تجاري خلال الأيام القليلة المقبلة، وحسب رغبة كل محل بشرط أن تكون التخفيضات حقيقية ومعلنة للجمهور.

وأوضح "خليل" أن الأوكازيون الشتوي مفتوح أمام المحال التجارية لطرح جميع السلع والمنتجات وأبرزها الملابس الجاهزة، لافتًا إلى أن الموديلات الملابس الجاهزة تتغير من الموسم إلى الموسم الآخر وتظهر موديلات حديثة والمستهلك دائمًا لديه حرية اختيار السلع التي تناسبه.

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