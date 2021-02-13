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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

علاء عرفة يبدأ تصوير دوره في «ضل راجل» مع ياسر جلال

السبت 13/فبراير/2021 - 04:05 م
علاء عرفة
علاء عرفة
دعاء عبد المقصود
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بدأ الفنان الشاب علاء عرفة، تصوير أولى مشاهده في مسلسل "ضل راجل" الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال لينضم لنخبة من النجوم بجانب كل من نور اللبنانية، ومحمود عبد المغني، ورنا رئيس، ونرمين الفقي، ومن إخراج أحمد صالح، ومن كتابة أحمد عبد الفتاح والمقرر أن ينافس في الموسم الرمضاني.

والمسلسل ينتمي إلى نوعية المسلسلات الدرامية الاجتماعية والشعبية ويناقش العديد من صراعات ومشكلات القضايا المجتمعية المختلفة وأحداث تدور بين الأفراد في المناطق الشعبية.

يذكر أن آخر أعمال الفنان علاء عرفة كان مسلسل جمال الحريم الذي عرض الفترة الماضية وحقق نسب مشاهدات عالية بجانب ردود الأفعال الإيجابية، ويأتي مشاركته في الموسم الرمضاني هذا العام بعد أن تألق الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل الاختيار.

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