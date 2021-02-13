«جوجل» يرصد اهتمام دولي بالسياحة البيئة في مصر

أعلنت منظمة السياحة العالمية أن مؤشر البحث الأشهر "جوجل" رصد منذ الإعلان الأخير عن توافر اللقاح المضاد لفيروس كورونا عدة طلبات متعلقة بالطيران الجوي إلى الإمارات وأماكن الإقامة ارتفاعًا سريعًا لأول مرّة منذ بداية الجائحة، مقابل وتيرة أبطأ بالنسبة إلى السعودية جرّاء القيود المفروضة على السفر.أمّا فيما يتعلّق برحلات الذهاب، أظهرت آخر البحوث أنّ 33% من المسافرين الإماراتيين يخططون لقضاء عطلة خارج البلد في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر، مقابل 25% في المملكة و20% في مصر.وأشارت المنظمة، فى تقريرها الذى يأتى بمناسبة شراكتها مع Google لتعزيز دور الرقمنة وفعاليّة الابتكار في قطاع السياحة في أنحاء منطقة الشرق الأوسط الذى سيساهم الاستخدام الفعّال للإحصائيات بنموّ القطاع السياحي لجميع الوجهات السياحية إلى أن مؤشر جوجل رصد أن تأثير الوباء أثر على اهتمامات المسافرين التي مالت إلى الوجهات الخارجية والطبيعية.وازدادت عمليات البحث عن السياحة البيئية والمستدامة في السعودية (90%) والإمارات (35%) وفي مصر (20%)، بحيث ازداد الاهتمام بالمحميات الطبيعية، مقابل انخفاض في عمليات البحث عن الرحلات البحرية والسفر الفاخر والملاهي.كما شملت أكثر الوجهات الأكثر بحثًا الغربية (أبوظبي)، وأم القيوين في الإمارات، والظهران (الدمام)، والخُبرَ في المملكة، ومنشية البكري (القاهرة)، وسيدي جابر (الإسكندرية) في مصر.في الوقت نفسه، ارتفع عدد طلبات البحث عن الرحلات الدولية إلى المملكة العربية السعودية (52%) ومصر (80%) في الأسابيع القليلة الماضية.