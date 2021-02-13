رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«جوجل» يرصد اهتمام دولي بالسياحة البيئة في مصر

السبت 13/فبراير/2021 - 03:54 م
جوجل
جوجل
رامى حسين
طباعة
أعلنت منظمة السياحة العالمية أن مؤشر البحث الأشهر "جوجل" رصد منذ الإعلان الأخير عن توافر اللقاح المضاد لفيروس كورونا عدة طلبات متعلقة بالطيران الجوي إلى الإمارات وأماكن الإقامة ارتفاعًا سريعًا لأول مرّة منذ بداية الجائحة، مقابل وتيرة أبطأ بالنسبة إلى السعودية جرّاء القيود المفروضة على السفر.

أمّا فيما يتعلّق برحلات الذهاب، أظهرت آخر البحوث أنّ 33% من المسافرين الإماراتيين يخططون لقضاء عطلة خارج البلد في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر، مقابل 25% في المملكة و20% في مصر.

وأشارت المنظمة، فى تقريرها الذى يأتى بمناسبة شراكتها مع Google لتعزيز دور الرقمنة وفعاليّة الابتكار في قطاع السياحة في أنحاء منطقة الشرق الأوسط الذى سيساهم الاستخدام الفعّال للإحصائيات بنموّ القطاع السياحي لجميع الوجهات السياحية إلى أن مؤشر جوجل رصد أن تأثير الوباء أثر على اهتمامات المسافرين التي مالت إلى الوجهات الخارجية والطبيعية.

وازدادت عمليات البحث عن السياحة البيئية والمستدامة في السعودية (90%) والإمارات (35%) وفي مصر (20%)، بحيث ازداد الاهتمام بالمحميات الطبيعية، مقابل انخفاض في عمليات البحث عن الرحلات البحرية والسفر الفاخر والملاهي.

كما شملت أكثر الوجهات الأكثر بحثًا الغربية (أبوظبي)، وأم القيوين في الإمارات، والظهران (الدمام)، والخُبرَ في المملكة، ومنشية البكري (القاهرة)، وسيدي جابر (الإسكندرية) في مصر.

في الوقت نفسه، ارتفع عدد طلبات البحث عن الرحلات الدولية إلى المملكة العربية السعودية (52%) ومصر (80%) في الأسابيع القليلة الماضية.

موضوعات متعلقة

التحقيق فى فيديو انتحار جنات فتاة «التيك توك» بتناول عقاقير طبية

رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

«عملى مشكلة مع خطيبى».. صوفينار تكشف لـ«الدستور» تفاصيل أزمتها مع صالح جمعة

الصور

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع أعمال تغطية ترعة بني فيز

image description

أشرف صبحي: رياضات الشارع تستوعب مواهب الشباب (صور)

image description

وزيرتا البيئة والهجرة تتفقدان أعمال تطوير قرية صفط تراب بالغربية

image description

جولة ميدانية لمحافظ أسيوط بمركز أبنوب

image description

خطة لرفع وتطوير مكاتب بريد أسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ‏

خاص.. "الضرائب" أزمة جديدة بين الزمالك وطارق حامد

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

لجنة برلمانية تناقش غلق المواقع الإباحية غدًا

إنفوجراف

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

إطلاق أول معرض دولي دائم للتصوير الفوتوغرافي في الإمارات

اكتشاف أطلال ورشة لصناعة الملح عمرها ألف عام شمالي الصين

أمريكى يورث كلبته 5 ملايين دولار

ميسى يتبرع بحذائه التاريخى الذى حطم به رقم الأسطورة بيليه

أيام زمان

«تحفة في قوة التمثيل».. حكاية القبلة التي أثارت جدلًا في «لا أنام»

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

مقالات الرأي
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
ماجد حبته
الصين تعامل BBC بالمثل
د.كريمة الحفناوى
لماذا نُغلق بابًا من أبواب التنوير؟
المزيد

الثقافة

رومانى حافظ يفتتح معرض «أن تكون حاضرًا» فى بيكاسو (صور)

«العالمي للتسامح والسلام» يصدر كتابه الأول

قصة صورة| شويكار وفؤاد المهندس يحاوران يوسف إدريس

روائي: طالبت بمؤتمرات لمناقشة أعمال حافظ رجب ولم يستجب أحد