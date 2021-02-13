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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

إنفوجراف

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

السبت 13/فبراير/2021 - 04:28 م
معقم اليدين
معقم اليدين
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يستخدم الكثير معقم اليدين والذي قد يؤدى لحدوث مشاكل في العين عند ملامسة الكحول لها، ويمكن أن يسبب أعراضًا غير مريحة مثل الألم الحاد والاحمرار والتورم.

أعراض دخول معقم اليدين في العين:
1- احمرار.
2- ألم توتري أو حارق.
3- رؤية ضبابية.
4- تمزق.
5- مشكلة في إبقاء عينك مفتوحة.
6- تورم.
7- قد يتسبب الكحول في تلف سطح العين. 

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟
إذا أدخلت مطهرًا لليد في عينيك، تجنب فركها، واغسلها في أسرع وقت ممكن، فيجب أن تغسل عينيك لمدة 20 دقيقة على الأقل بماء صنبور نظيف بدرجة حرارة الغرفة بعد رش كيميائي.

يمكنك استخدام الدش أو المغسلة لغسل عينيك، ويمكنك أيضًا استخدام محطة طوارئ لغسيل العين إذا كان بإمكانك الوصول إليها بغض النظر عن الطريقة التي تستخدمها، تأكد من أن الماء ليس ساخنًا لتجنب المزيد من الضرر لعينيك، إذا كنت تستخدم الدش، وجّه تيارًا خفيفًا من الماء إلى جبهتك فوق عينك، أبقِ جفنيك مفتوحتين بينما تترك الماء يغسل عينك.

إذا كنت تستخدم مغسلة، انحنى فوق الحوض وافتح الصنبور لتدفق لطيف، قم بإمالة رأسك إلى الجانب واترك الماء يتدفق إلى عينيك.

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