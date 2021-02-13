بحضور بيج رامي.. «صبحي» يطلق «فرحونا يا أبطال» بالإسكندرية

أطلق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مبادرة «فرحونا يا أبطال» بالمدينة الشبابية بالإسكندرية، بحضور الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير المديرية، والبطل بيج رامى بطل مستر أولمبيا، والبطل الأوليمبي كرم جابر، واللاعبين المتأهلين لأولمبياد طوكيو لدعم الأبطال المصريين فى رحلة البحث عن إنجاز رياضى جديد فى الأولمبياد.ينظم الفعاليات الاتحاد المصرى لرياضات الشارع واللياقة البدنية Street workout برئاسة إسلام قرطام، وبالتعاون مع جامعة الإسكندرية.تضمنت الفعاليات مؤتمرًا صحفيًا خاصًا لإطلاق النسخة الأولى من أولمبياد الشارع واللياقة البدنية، التى تستضيف فعاليتها مدينة الغردقة بمشاركة 2000 شاب وفتاة.وتم افتتاح بطولة الإسكندرية للياقة البدنية «وستريت وورك أوت» التى ينظمها الاتحاد المصرى لرياضات الشارع بالتعاون مع كلية التربية الرياضية بنين جامعة الإسكندرية، كأولى بطولات المحافظات المؤهلة لأولمبياد الشارع واللياقة البدنية.من جانبها أعربت الدكتورة صفاء الشريف عن سعادتها لاستضافة عروس البحر كل هؤلاء الأبطال، على رأسهم مستر أولمبيا big ramy وابن الإسكندرية كرم جابر، متمنية حصول أبطال مصر المتأهلين للأولمبياد على ميداليات فى الأولمبياد المقرر إقامتها فى طوكيو ٢٠٢١ ورفع علم مصر فى سماء المحافل الدولية دائما.