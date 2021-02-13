قبل بدء تصويره.. القائمة الكاملة لأبطال مسلسل «الحرير المخملي»

ينطلق تصوير أولى مشاهد مسلسل "الحرير المخملي" مساء غد الأحد، داخل الديكور الرئيسي للعمل في كفر حكيم بمحافظة الجيزة.وقال مصدر مطلع لـ"الدستور"، إن المسلسل يضم نخبة كبيرة من النجوم وهم: مصطفى فهمي، مها أبو عوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، داليا مصطفى، سامي مغاوري، طارق صبري."الحرير المخملي" ينتمي إلى فئة الأعمال الطويلة التي تصل إلى 60 حلقة، ويُعرض خارج الموسم الرمضاني، من خلال التطرق إلى حقب زمنية بداية من أربعينيات القرن الماضي، والمسلسل الجديد يقدم مفارقات بين عدة طبقات غنية وفقيرة والصراع الفكري بينها، والعمل من تأليف محمد ناير، ومن إخراج أحمد خالد أمين.