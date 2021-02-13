نرمين يسر تكتب: فى بيتنا روبوت.. لذيذ وزومبا فى مواجهة الهمجى

نجح الروبوت "لذيذ" وزميلته "زومبة" في تصدر قائمة الأعلى مشاهدة من خلال العشر حلقات المعروضة على شاشة "cbc" من مسلسل في بيتنا روبوت بطولة عمرو وهبة وشيماء سيف وهشام جمال وليل أحمد زاهر ودلال عبد العزيز.تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول يوسف، الشاب المخترع العبقري الذي أسس شركة تكنولوجيا المنازل الذكية والذكاء الاصطناعي و"لذيذ وزومبة" الروبوتين اللذين يثيران الضحك بدون التعرض لفلسفة أو مغزي سوى البارودي في محاكاة لأعمال شهيرة تناولت الفكرة نفسها.ويبدو ذلك من خلال ذكر الروبوت "لذيذ" لزميله الروبوت "زين" أو الفنان يوسف الشريف في مسلسل "النهاية"، الذي عرض في رمضان الماضي، حتي عنوان العمل نفسه محاكاة ساخرة لعنوان فيلم "في بيتنا رجل" 1961 لهنري بركات.ولكن فكرة المسلسل تميل بشكل أقرب لمحاكاة أحد فصول مسرحية الهجمي الكلاسيكية "الفصل الأخير بعنوان القتل"، التي يظهر فيها روبوت لا يعرف كيفية التعامل مع البشر بالنفاق والكذب، والتي قدمها محمد صبحي أو آدم عبد ربه آدم من تأليف لينين الرملي 1985، حيث يعاني البشر أصحاب الروبوت من قول الصدق في الأوقات غير المناسبة والخلط بين التصرفات الصحيحة والخاطئة على حد سواء، مما يثير الضحك والفكاهة والتأمل في طمع الإنسان وتطلعه لامتلاك دفة التحكم والسلطة عن طريق استغلال التطور التكنولوجي لإخضاع الآخرين لسلطتهم.وبالعودة إلى مسلسل في بيتنا روبوت يمكن القول إنه استطاع تقديم مواهب فنية مميزة ومبشرة، مثل دنيا سامي في دور هدير سكرتيرة يوسف، والتي تميزت بتحكمها في حسين نصار في دور ليلي أحمد زاهر، التي تقوم بدور سارة زوجة يوسف، الفتاة الطموحة، التي تتورط في مشروعات فاشلة تضيف المزيد من الخسائر على الأسرة، تقوم زومبة أو شيماء سيف بمساعدة سارة في التسويق لأفكارها بشكل ساخر يظهر في طريقة نطق زومبة للكلمات إلى فهمها الحرفي للأوامر والتي بالطبع تسفرعن نتائج عكسية تثير الضحك، حيث يعد دور زومبة هو أول بطولة مطلقة لشيماء سيف واستطاعت إثبات نفسها إلى حد بعيد، كما اهتم المسلسل بتقديم ضيوف الشرف من النجوم لإثراء الحلقات واستخدامها كعامل جذب، ومنهم أحمد فهمي وعارفة عبد الرسول وهشام ماجد وإسلام إبراهيم ودنيا سمير غانم وشيري عادل وغيرهم من نجوم يتميزون بخفة الظل.المسلسل من إنتاج هشام جمال- المهندس يوسف- كأصغر منتج في العالم طبقا لوصف مواقع سينمائية معروفة وذلك لصغر سنه- مواليد 1993- وبداياته القوية في مجال الموسيقي عن طريق شركة روزنامة ريكورد التي أسسها في عمر 16 عاما والشركة أنتجت ألبومات لأحمد مكي وأنغام ودنيا سمير غانم ومسلسلات لهفة ونيللي وشريهان وغيرها من الإنتاجات الفنية المعروفة، بالإضافة إلا أن هشام جمال عضو في فريق بوي باند الغنائي ولحن عددا كبيرا من الأغاني للفنانين حماقي وأنغام ولو أن التمثيل تجربته الأولي كما هو واضح.