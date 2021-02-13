وزير العدل يلقى بيان الوزارة أمام البرلمان الثلاثاء المقبل

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة، الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بيان وزير العدل، حول موقف تنفيذ برنامج الحكومة.حيث من المقرر أن يلقي وزير العدل المستشار عمر مروان، بيانًا أمام الجلسة العامة يوم الثلاثاء عن أداء وزارته.ويأتي ذلك استكمالًا لتنفيذ قرار المجلس منذ بداية دور انعقاده الأول باستدعاء رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة لعرض موقف تنفيذ برنامج الحكومة.واستمع المجلس، خلال الأيام الماضية، إلى رئيس الحكومة و28 وزيرًا بالحكومة.