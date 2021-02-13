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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المستثمرين»: تراجع التضخم من ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى

السبت 13/فبراير/2021 - 04:33 م
المهندس محمود الشندويلي
المهندس محمود الشندويلي
أسماء إبراهيم
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قال المهندس محمود الشندويلي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، إن تراجع التضخم يعد من نتائج ثمار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي التي شعر بها الجميع.

وأضاف الشندويلي لـ"الدستور"، أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية خلال أزمة كورونا لدعم جميع القطاعات الاقتصادية المصرية والحفاظ عليها من الركود، فضلًا عن خفض أسعار الفائدة التي أدت إلى خفض تكاليف الإنتاج.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري سوهاج، إلى أن الدول تعمل على خفض وتقليل معدلات التضخم والذي يؤدي إلى خفض أسعار البضائع والمنتجات، مما يساهم في تنشيط عملية الإنتاج وزيادة الناتج المحلي.

الجدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن عن تراجع معدل التضخم الشهري لشهر يناير الماضي، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 110.2 نقطة لشهر يناير 2021، مسجلًا بذلك انخفاضًا قدره -0.4% عن شهر ديسمبر 2020.

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