انقلاب سيارة رئيس مركز الفرافرة وتحويله لمستشفى الداخلة العام

تعرض رئيس مركز الفرافرة التابعة لمحافظة الوادي الجديد منذ قليل، لحادث انقلاب سيارته الخاصة بطريق الداخلة _ الفرافرة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصاب لعمل الأشعات اللازمة وتلقي العلاج.تلقى اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي يقودها رئيس مركز ومدينة الفرافرة، وتم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث، ونقل المصابين لمستشفى الداخلة لتلقي العلاج.وتبين إصابة يوسف مرزوق، رئيس مركز ومدينة الفرافرة، بعد انقلاب سيارته، تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.