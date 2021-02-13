البنك المركزي يكشف أسباب تراجع التضخم

كشف البنك المركزي عن الأسباب الرئيسية وراء تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الماضية، والتي تمثلت في إجراءات السياسة النقدية عن طريق خفض أسعار الفائدة تدريجيًا.وأوضح البنك المركزي أن المبادرات التي قام بإطلاقها ضمن مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، مثل مبادرات السياحة، ساهمت أيضا في خفض حدة ارتفاع معدلات التضخم، مشيرا إلى أن احتواء تضخم السلع الغذائية ساهم إلى حد كبير في تراجع معدلات التضخم السنوي والشهري، فضلا عن اتخاذ الحكومة تدابير لتجنب نقص المعروض جراء تداعيات فيروس كورونا خلال 2020، التي تضمنت حظر التجول الجزئي وإغلاق الفنادق والمطاعم.وأوضح المركزي أن الدراسات والتقارير أثبتت اتجاه الأسرة المصرية إلى استهلاك سلع غذائية رخيصة، فضلا عن خفض استهلاك اللحوم والدواجن والأسماك نتيجة تأثير كورونا على مستوى الدخل الشهري.