رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

شيماء ناجي تحتفل بعيد الحب فى ساقية الصاوى

السبت 13/فبراير/2021 - 03:53 م
المطربة شيماء ناجي
المطربة شيماء ناجي
أمير محمد خالد
طباعة
بروفات مكثفة تقوم بها المطربة شيماء ناجي نجمة "ذا فويس"، من أجل الاحتفالات الخاصة بعيد الحب لهذا العام حيث ستحيي أول حفلاتها في ساقية الصاوي علي مسرح النهر، غدا الأحد الموافق 14 من فبراير الجاري، في تمام السابعة مساء، وسيحمل الحفل عنوان "بيت السلطنة.. الموسيقي حياة الروح"، حيث تشارك عددا من المطربين في الحفل، وهم آية سلطان والسيد رزق ومحمد شطا ومنعم ونورهان المرشدي.

وأكدت شيماء علي سعادتها بالتواجد مع جمهور كبير وذواق، وهو جمهور ساقية الصاوي، وبالتحديد في عيد الحب، وفي ظل الظروف الحالية الخاصة بانتشار وباء كورونا، وقالت: "الفن دائما له دور كبير في نشر الحب والتفاؤل، من خلال تقديم عدد من الأغاني المميزة، التي قدمتها مجموعة من نجوم الغناء الكبار، منهم الراحلة وردة والتي سأقدم لها أغنية (العيون السود)، والتي قدمتها في فيلم (صوت الحب)، وهي من كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدي، وأيضا أغنية الراحلة ذكري (الله غالب)، وهي من كلمات وليد رزيقة وألحان صلاح الشرنوبي، والتي قدمتها عام 2001، وأيضا أغنية (كتير بنعشق) للمطربة شيرين عبدالوهاب وهي من أغنية فيلم (عن العشق والهوي) من كلمات بهاء الدين محمد وألحان محمد يحي وتوزيع محمد مصطفي".

وأضافت: "الحفل استدعاء لحالة الطرب والسلطنة في الغناء، من خلال تقديم أشهر وأحلي أغاني الحب، حيث سيقدم باقي المطربين والمطربات المشاركين معي في الحفل أغاني متنوعة لعدد من عمالقة الغناء، منهم عبد الحليم حافظ، ووردة الجزائرية، وسيد مكاوي، وحورية حسن، ومحمد العزبي، بالإضافة إلي أغاني مجموعة من نجوم الغناء، منهم أنغام وشيرين وأصالة وجورج وسوف وبهاء سلطان ولؤي وحسين الجسمي".

وعلي جانب آخر كانت شيماء قد انتهت من تسجيل مجموعة من الأغاني التي ستطرحها قريبًا، والتي تعاونت فيها مع الشعراء أحمد إبراهيم وعمرو المصرى وعزيز الشافعى ومصطفى جودة وحسن عطية، والملحنين أحمد سعد وعزيز الشافي ومدين وعصام كاريكا وعمرو الشاذلى وأحمد العتباتى، والموزعين فهد وهانى يعقوب وأحمد عادل، وقامت بتصوير أغنيتين علي طريقة الفيديو كليب من إخراج كامبا، وسيتم طرحها علي الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي والإذاعات قريبا.

موضوعات متعلقة

مكافأة من «هدية الرئيس» للسائقين الملتزمين باستبدال السيارات القديمة (فيديو)

السيسى يوجه بالاستمرار في تطوير برامج تأهيل الأئمة والواعظات

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

مصدر بـ«بعلمية كورونا» يحذر من ارتفاع إصابات كورونا غير المصحوبة بأعراض

الصور

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع أعمال تغطية ترعة بني فيز

image description

أشرف صبحي: رياضات الشارع تستوعب مواهب الشباب (صور)

image description

جولة ميدانية لمحافظ أسيوط بمركز أبنوب

image description

خطة لرفع وتطوير مكاتب بريد أسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

وجبات معلبة.. خطة جامعة أسيوط لمواجهة كورونا بالمدن الجامعية

الأكثر قراءة

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

لجنة برلمانية تناقش غلق المواقع الإباحية غدًا

رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون

إنفوجراف

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

إطلاق أول معرض دولي دائم للتصوير الفوتوغرافي في الإمارات

اكتشاف أطلال ورشة لصناعة الملح عمرها ألف عام شمالي الصين

أمريكى يورث كلبته 5 ملايين دولار

ميسى يتبرع بحذائه التاريخى الذى حطم به رقم الأسطورة بيليه

أيام زمان

عارفة عبد الرسول.. حكاية فنانة تخلق شخصياتها من جعبة الحكايات

زمن محمود الخطيب.. اعترافات «بيبو»: أنا صنيعة الجمهور

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

مقالات الرأي
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
ماجد حبته
الصين تعامل BBC بالمثل
د.كريمة الحفناوى
لماذا نُغلق بابًا من أبواب التنوير؟
المزيد

الثقافة

«العالمي للتسامح والسلام» يصدر كتابه الأول

للمرة الأولى.. إطلاق فعاليات «حكاوي تروس» لدعم المُلهمين

حمود الحجري يسبر «أغوار القصيدة الشعبية العمانية» في كتاب جديد

«هيئة الكتاب» تنشر الأعمال غير المنشورة لمحمد حافظ رجب